Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира "Азова" (фото)

"Азов" лишился еще одного своего воина. Бывший заместитель командира "Азова" Игорь Прозапас с позывным "Кихот" трагически и преждевременно погиб. Об этом сообщается на официальной странице полка в Facebook.

Украинский воин вступил в ряды "Азова" в 2015 году. По словам сослуживцев, он был ярким представителем новой военной элиты, и представлял собой настоящего боевого офицера.

Прозапас занимал должность заместителя командира "Азова" по применению артиллерии.

Под его авторством вышло несколько научных статей, в том числе и о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для последующих поколений", - говорится в сообщении "Азова".

Полк также выразил искренние соболезнования родным бойца и всем, кто его знал.

Фото: facebook.com/tviypolk.azov

Пользователи сети также прокомментировали гибель героя.

Достойный сын своей страны!!! Воин!!! Человек!!! Герой!!! Вечная память, вечная слава и вечное уважение человеческое!!!

Опять Вальхалла забирает лучших! Один из лучших сыновей Украины. Для меня была честь стоять рядом с тобой;

Скриншот с Facebook

Достойных и верных героев Украины стало меньше на одного. Вечная память брат;

Игорь, так нечестно… ты был очень надежным, и спокойным во всех ситуациях. Ты был лучшим командиром. Пустота...

Не могу поверить, что нет "Кихота", нет товарища, с которым все начинали...

Скриншот с Facebook

Светлая память, уважение и честь;

Отдыхай спокойно, лучший сын Украины!!!

Низкий поклон. Героям Слава!

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