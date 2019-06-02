Гідний син України: трагічно загинув заступник командира "Азова" (фото)

"Азов" позбувся ще одного свого воїна. Колишній заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот" трагічно і передчасно загинув. Про це повідомляється на офіційній сторінці полку в Facebook.

Український воїн вступив в ряди "Азова" в 2015 році. За словами товаришів по службі, він був яскравим представником нової військової еліти, і представляв собою справжнього бойового офіцера.

Прозапас обіймав посаду заступника командира "Азова" щодо застосування артилерії.

Під його авторством вийшли кілька наукових статей, в тому числі і про систему управління вогнем ISTAR в сучасному військовому конфлікті.

"Друг "Кіхот" завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його щира відданість боротьбі і нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь", - йдеться в повідомленні "Азова".

Полк також висловив щирі співчуття рідним бійця і всім, хто його знав.

Фото: facebook.com/tviypolk.azov Користувачі мережі також прокоментували загибель героя.

Гідний син своєї країни!!! Воїн!!! Чоловік!!! Герой!!! Вічна пам'ять, вічна слава і вічна шана людська!!!

Знову Вальхалла забирає кращих! Один з кращих синів України. Для мене була честь стояти поруч з тобою;

Скріншот з Facebook

Гідних і вірних героїв України стало менше на одного. Вічна пам'ять брат;

Ігор, так нечесно... ти був дуже надійним, і спокійним у всіх ситуаціях. Ти був кращим командиром. Порожнеча...

Не можу повірити, що немає "Кіхота", немає товариша, з яким всі починали...

Скріншот з Facebook

Світла пам'ять, повагу і честь;

Відпочивай спокійно, найкращий син України!!!

Низький уклін. Героям Слава!

Нагадаємо, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів. Наймолодший з бійців не дожив два місяці до 25-річчя.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу і ліквідували російського офіцера.