Гідний син України: трагічно загинув заступник командира "Азова" (фото)

Не стало українського воїна, який захищав країну від агресора
"Азов" позбувся ще одного свого воїна. Колишній заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот" трагічно і передчасно загинув. Про це повідомляється на офіційній сторінці полку в Facebook.
Український воїн вступив в ряди "Азова" в 2015 році. За словами товаришів по службі, він був яскравим представником нової військової еліти, і представляв собою справжнього бойового офіцера.
Прозапас обіймав посаду заступника командира "Азова" щодо застосування артилерії.
Під його авторством вийшли кілька наукових статей, в тому числі і про систему управління вогнем ISTAR в сучасному військовому конфлікті.
"Друг "Кіхот" завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його щира відданість боротьбі і нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь", - йдеться в повідомленні "Азова".
Полк також висловив щирі співчуття рідним бійця і всім, хто його знав.
Фото: facebook.com/tviypolk.azov
Користувачі мережі також прокоментували загибель героя.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів. Наймолодший з бійців не дожив два місяці до 25-річчя.
Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу і ліквідували російського офіцера.