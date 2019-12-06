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Светлая грусть: певица из Луганска сняла клип во Львове и "взорвала" сеть

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 16:55
Светлая грусть: певица из Луганска сняла клип во Львове и "взорвала" сеть
Charlie Toma (фото: пресс-служба певицы)

Charlie Toma показала свой первый клип на песню "Stay" из дебютного мини-альбома

Charlie Toma - проект молодой девушки из Луганска по имени Саша Шевченко - разжился дебютным мини-альбомом под названием "People Are Rivers", куда вошли 5 чувственных песен на английском языке

Одновременно с релизом дебютного EP Charlie Toma представила еще и первое в ее карьере музыкальное видео на открывающую песню "Stay". Режиссером клипа стал Александр Чуханов, а съемки проходили во Львове.

"Буквально за неделю до того, как ехать снимать клип, я подвернула ногу. Вместо положенного отдыха и постельного режима, я несколько дней хромала по торговым центрам, чтобы выбрать себе одежду и красиво смотреться в кадре. В итоге во Львов я приехала с очень опухшей ногой. Половина отснятого материала была забракована, потому что было четко видно, что я хромаю, и мне больно. Плюс в течение дня съемок я умудрилась несколько раз оступиться. Естественно, к вечеру нога опухла еще больше", - рассказывает певица.

Светлая грусть: певица из Луганска сняла клип во Львове и &quot;взорвала&quot; сеть

Charlie Toma (фото: пресс-служба певицы)

По задумке в клипе две параллельные линии. Первую задает вокал и она развивается в настоящем времени. В ней девушка обращается к человеку, о котором поет. Вторая линия - это ее воспоминания, живые и реальные эмоции, взгляды украдкой в камеру, имитация любительской съемки, словно камеру держит тот самый герой песни. Эти линии сплетаются и показывают, насколько отношения с человеком могут быть полярны, а моменты счастья смешаны с моментами отрешенности и тоски.

"Песня была написана в тот период, когда я была в токсичных отношениях. И полностью зависела от решений своего партнера - продолжать отношения или расстаться. А расставались мы каждые полгода. Я ставила свою жизнь на паузу, ставила себя на паузу ради него. Я не нравилась себе такой, но я не знала, какой мне быть, когда его не было рядом. Моя песня о том, как это может быть сложно и больно", - откровенно делится Charlie Toma.

Charlie Toma - Stay

В сети позитивно оценивают творение девушки. "Очень красиво!", "Как же это чувственно. Спасибо тебе за эмоции", "Очень понравилось. Так нежно", - пишут комментаторы.

Также ее творчество сравнивают с молодыми The Cranberries, Сарой Маклахлан и даже Сандрой Насич из Guano Apes. Впрочем, сама Саша признается, что больше всего слушает Лану Дель Рей и такие группы как The Neighbourhood и Radiohead.

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