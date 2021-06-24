Светлана Лобода вернулась в Киев: тайные планы звезды раскрыты

Светлана Лобода вернулась в родной Киев на съемки нового клипа. Для этого звезда арендовала часть торгового центра в ночь с 23 на 24 июня.

Об этом рассказал Сергей Стерненко в Facebook .

"Уважаемые журналисты и просто неравнодушные, которых могут интересовать любители российских оккупантов, есть здесь инфа по Лободе. Сегодня (23 июня. - Ред.) с 21:00 по 05:00 в ТЦ Атмосфера на Столичном шоссе она будет снимать свой клип. Думаю, не очень захочет отвечать на вопросы о любви к агрессору", - сообщил активист.

Отметим, что в своих социальных сетях звезда приезд не афиширует.

Светлана Лобода частый гость в Киеве

Артистка нередко появляется в Украине, хотя громко ее приезды на родину не афишируются.

В конце февраля этого года она выступила на закрытой вечеринке в Киеве, о чем стало известно из сторис ее поклонников.

А в декабре 2020-го Лобода выступила в одном из популярных киевских ресторанов. Компанию ей составил Валерий Меладзе. Выступлением она не ограничилась, пройдясь по радиостанциям продвигая свой новый трек moLOko.

Приезжала она в столицу и накануне своего 38-го дня рождения в октябре 2020-го.

Отметим, что для Светланы Лободы Киев - родной город. Здесь она появилась на свет 18 октября 1982 года, получила образование. А после 2014-го певица плотно осела в Москве.