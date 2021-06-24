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Світлана Лобода повернулася до Києва: таємні плани зірки розкриті

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Київ, Четвер 24 червня 2021 10:31
Світлана Лобода повернулася до Києва: таємні плани зірки розкриті Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода повернулася до рідного Києва на зйомки нового кліпу. Для цього зірка орендувала частину торгового центру в ніч з 23 на 24 червня.

Про це розповів Сергій Стерненко в Facebook.

"Шановні журналісти і просто небайдужі, яких можуть цікавити любителі російських окупантів, є тут інфа по Лободі. Сьогодні (23 червня. - Ред.) з 21:00 по 05:00 в ТЦ Атмосфера на Столичному шосе вона буде знімати свій кліп. Думаю, не дуже захоче відповідати на питання про любов до агресора", - повідомив активіст.

Відзначимо, що у своїх соціальних мережах зірка приїзд не афішує.

Світлана Лобода частий гість у Києві

Артистка нерідко з'являється в Україні, хоча голосно її приїзди на батьківщину не афішуються.

В кінці лютого цього року вона виступила на закритій вечірці в Києві, про що стало відомо зі сторіс її шанувальників.

А в грудні 2020-го Лобода виступила в одному з популярних київських ресторанів. Компанію їй склав Валерій Меладзе. Виступом вона не обмежилася, пройшовшись по радіостанціях просуваючи свій новий трек moLOko.

Приїжджала вона в столицю і напередодні свого 38-го дня народження в жовтні 2020-го.

Зазначимо, що для Світлани Лободи Київ - рідне місто. Тут вона з'явилася на світ 18 жовтня 1982 року, отримала освіту. А після 2014-го співачка щільно осіла в Москві.

Раніше ми писали, що напівоголена Світлана Лобода невдало скопіювала Бейонсе, придумавши образ з накладними стегнами. За це артистку неабияк захейтили в мережі.

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