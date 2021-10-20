UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Светлана Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры

Автор: Людмила Жукова

Певица Светлана Лобода находится в великолепной форме в свои 39 лет. Но для супер-фигуры нужно чем-то жертвовать.

О своих ограничениях в еде певица рассказала в программе "Утро с Украиной".

Уже несколько лет исполнительница не ест вредные продукты. К таким она отнесла - сладости, глютен и лактозу.

"Последние два года я просто приняла для себя решение, что для того, чтобы я всегда чувствовала себя здоровой и моя кожа была красива, исключила из рациона глютен, сахар и лактозу", – рассказала Лобода.

Конечно, Светлане иногда хочется "запрещенки", она скучает, например, по пицце.

"Сложновато, иногда очень хочется пиццу. Пиццу я люблю с тоненьким хлебушком, но не позволяю себе сейчас", – рассказала певица.

Звезда постоянно демонстрирует потрясающую форму на сцене и в реальной жизни. У Светланы в доме есть огород, там семья выращивает свежие овощи.

"Мы занимаемся тем, что выращиваем огурцы, помидоры, сейчас еще морковка у нас была и ягоды", - призналась Лобода.

Как раз из овощей и состоит рацион певицы.

Светлана Лобода (фото: Instagram/Loboda)

Как мы ранее писали, Лобода откровенно высказалась о воспитании дочерей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лобода