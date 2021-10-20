Светлана Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры

Певица Светлана Лобода находится в великолепной форме в свои 39 лет. Но для супер-фигуры нужно чем-то жертвовать.
О своих ограничениях в еде певица рассказала в программе "Утро с Украиной".
Уже несколько лет исполнительница не ест вредные продукты. К таким она отнесла - сладости, глютен и лактозу.
"Последние два года я просто приняла для себя решение, что для того, чтобы я всегда чувствовала себя здоровой и моя кожа была красива, исключила из рациона глютен, сахар и лактозу", – рассказала Лобода.
Конечно, Светлане иногда хочется "запрещенки", она скучает, например, по пицце.
"Сложновато, иногда очень хочется пиццу. Пиццу я люблю с тоненьким хлебушком, но не позволяю себе сейчас", – рассказала певица.
Звезда постоянно демонстрирует потрясающую форму на сцене и в реальной жизни. У Светланы в доме есть огород, там семья выращивает свежие овощи.
"Мы занимаемся тем, что выращиваем огурцы, помидоры, сейчас еще морковка у нас была и ягоды", - призналась Лобода.
Как раз из овощей и состоит рацион певицы.
Как мы ранее писали, Лобода откровенно высказалась о воспитании дочерей.