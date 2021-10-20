Світлана Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігури

Вже кілька років виконавиця не їсть шкідливі продукти. До таких вона віднесла - солодощі, глютен і лактозу.

"Останні два роки я просто прийняла для себе рішення, що для того, щоб я завжди відчувала себе здоровою і моя шкіра була красива, виключила з раціону глютен, цукор і лактозу", – розповіла Лобода.

Звичайно, Світлані іноді хочеться "запрещьонки", вона сумує, наприклад, по піці.

"Важкувато, іноді дуже хочеться піцу. Піцу я люблю з тоненьким хлібцем, але не дозволяю собі зараз", - розповіла співачка.

Зірка постійно демонструє приголомшливу форму на сцені та в реальному житті. У Світлани в будинку є город, там сім'я вирощує свіжі овочі.

"Ми займаємося тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди", - зізналася Лобода.

Якраз з овочів і складається раціон співачки.

Світлана Лобода (фото: Instagram / Loboda)