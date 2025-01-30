Теща не поважає зятя. Як це владнати та позбавитися конфліктів у родині

Напружені стосунки між тещею та зятем можуть стати джерелом конфліктів у родині. Неповага може проявлятися у вигляді критики, ігнорування або навіть прямого втручання у сімейні справи. Як побудувати діалог і уникнути поглиблення проблеми?

Які кроки допоможуть налагодити стосунки між зятем та тещею, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

1. Поговоріть із дружиною

Перший крок - обговорити ситуацію з вашою партнеркою. Поясніть, як саме ви відчуваєте неповагу, і попросіть її підтримки.

"Дружина може стати посередником і м'яко пояснити матері, що ваша родина потребує теплих стосунків", - підкреслює експерт.

2. Зберігайте спокій і ввічливість

Навіть якщо вас критикують, не відповідайте агресією. Зберігайте гідність і демонструйте готовність до діалогу. Ваша стриманість покаже, що ви впевнена і зріла людина.

3. Шукайте спільні інтереси

Спробуйте знайти теми, які об’єднають вас із тещею: її хобі, сімейні традиції чи навіть плани на спільні свята. Це може знизити рівень напруги та покласти початок кращому розумінню.

4. Продемонструйте свою турботу про сім'ю

Теща може не поважати зятя, якщо вважає, що він недостатньо дбає про її доньку чи онуків. Покажіть, що ви відповідальний чоловік і турботливий батько. Це допоможе змінити її ставлення до вас.

5. Запитайте про її думку

Покажіть, що цінуєте її досвід і хочете зрозуміти її точку зору. Або попросіть у тещі пораду.

"Наприклад, скажіть: "Ви завжди знаходите цікаві рішення. Як ви думаєте, як краще вчинити в цій ситуації?" Відчуття важливості та потрібності може знизити її критику", - радить психолог.

6. Поставте межі, якщо це потрібно

Якщо ситуація не змінюється і критика стає надто болісною, важливо встановити межі. Поясніть тещі, що ви не проти порад, але потребуєте поваги до своїх рішень: "Я поважаю ваш досвід, але прошу не втручатися в наші стосунки з дружиною".

7. Будьте терплячими

Повага не з’являється миттєво. Важливо проявляти терпіння і послідовність у своїй поведінці.

"Якщо ви будете постійно демонструвати зрілість і відповідальність, це поступово змінить її ставлення до вас", - зауважила фахівець.

8. Будуйте взаємоповагу

Кожен конфлікт можна вирішити через діалог, щирість і бажання працювати над стосунками.

"Пам’ятайте, що ваша мета - створити гармонійну атмосферу в сім’ї, де повага стане основою для взаємодії", - резюмує Наталія Гаріна.