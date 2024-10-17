Причини конфліктів між свекрухами та невістками: їх всього три

Свекрухи та невістки нерідко знаходяться у конфронтації. Переважно, вони конфліктують за увагу найдорожчої людини - сина та чоловіка. Є ще три основні причини постійних конфліктів між свекрухами та невістками.

Чому свекрухи та невістки не можуть налагодити спілкування і часто сваряться, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Конфлікт інтересів та цінностей

Свекруха може мати свої уявлення про те, як повинна виглядати сімейна динаміка, виховання дітей або ведення домашнього господарства. Невістка, своєю чергою, може мати свої погляди, які можуть бути діаметрально протилежними.

Ці розбіжності можуть призвести до відчуття загрози у свекрухи, яка може вважати, що її досвід і традиції відкидаються. Невістка, своєю чергою, може відчувати тиск, намагаючись відповідати очікуванням свекрухи.

Влада та контроль

Іноді конфлікти між свекрухами та невістками виникають через боротьбу за владу і контроль у родині. Свекруха може відчувати, що її роль у сім’ї зменшується, коли її син одружується, і вона намагається зберегти свій вплив.

Це може призводити до непорозумінь та конфліктів, коли свекруха намагається втручатися в стосунки молодої пари. Невістка може сприймати це як загрозу своїй автономії та незалежності, що лише поглиблює конфлікт.

Комунікаційні проблеми

Проблеми в комунікації - є ще однією поширеною причиною конфліктів. Іноді свекруха і невістка не можуть відкрито висловити свої почуття та потреби, що призводить до непорозумінь.

Невістка може відчувати, що свекруха не поважає її думку або рішення, тоді як свекруха може вважати, що її порадам не приділяється уваги. Ці комунікаційні бар’єри можуть призвести до накопичення негативних емоцій і, зрештою, до конфліктів.

"Обидві сторони мають свої почуття, страхи та потреби. Відкритий діалог, взаємоповага та готовність слухати один одного можуть стати основою для зміцнення стосунків і зменшення напруги в сім’ї", - пояснює Наталія Гаріна.