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Зірка шоу "Холостячка" Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

Роман Свечкоренко одружується на копії Огнєвіч (фото: instagram.com/svechkorenko)
Автор: Юлія Гаюк

Днями стало відомо, що учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко одружується.

Прихильники екс-холостяка були дуже здивовані, що його майбутня обраниця дуже схожа на Злату Огнєвіч, за чиє серце Роман боровся на проєкті.

Про одруження Свечкоренко повідомив у своєму Instagram.

Свечкоренко планував зробити пропозицію Валерії на одній з вистав, де вона грає. Але в дівчини почалася панічна атака, що змінило плани Романа.

"У Лєри справді почалася панічна атака за 10 хвилин до того, як я їй освідчився. Бо були деякі моменти, які трішки наламали весь процес", - розповів чоловік у stories.

Але зворушливий момент у житті пари все-таки стався. Прямо на сцені театру Роман освідчився своїй майбутній дружині.

"Вона сказала так", - написав він.

Роман Свечкоренко з шоу Холостячка 2 одружується (фото: instagram.com/svechkorenko)

Деякі користувачі соціальних мереж помітили, що наречена Валерія дуже схожа на Злату Огнєвіч. За її серце Свечкоренко боровся на шоу "Холостяк".

Валерія Чернецька (фото: instagram.com/chernetskav)

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що стосунки Романа та Валерії почалися майже відразу після завершення проєкту. Також відомо, що Валерія молодша від коханого на 10 років.

Читайте також, чому Олексій Дурнєв відмовився від участі в новому сезоні шоу "Холостяк".

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Холостяк