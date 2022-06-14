Свадьбы и планирование отпуск во время войны: насколько это уместно и нужно

В обществе сейчас обсуждается вопрос о том, насколько уместно и правильно во время войны праздновать свадьбы и другие важные события, а также планировать отпуск.

Он объясняет, что нужно делать вещи, которые приносят удовольствие, наладить обычный ритм жизни, так как мы - тыл, а в тылу следует поддерживать норму жизни.

Жениться во время войны, планировать отпуск, отдых на море или в горах не только целесообразно, но необходимо.

"Мы не имеем права остановить нашу жизнь, потому что враг как раз этого хочет. Чтобы мы чувствовали себя несчастными. Наша жизнь происходит, рядом с ужасами войны происходят победы, вещи, которые нас вдохновляют, и они являются необходимыми", - подчеркивает Станчишин.

Он объясняет, что война, печаль, злость, переживания - все это забирает нашу энергию, поэтому нам ее нужно восстанавливать. Для этого люди должны встречаться с друзьями, планировать отпуск и ехать куда-нибудь, ходить в кафе, читать книги.

В целом - делать те вещи, которые приносят удовлетворение, удовольствие, помогают наладить привычный ритм.

"В тылу нужно поддерживать норму жизни, чтобы сохранить жизнь. Когда ребята вернутся сюда, они должны вернуться в здоровую среду. Поэтому я за то, что мы женились, праздновали. Очевидно, что это будет другое празднование. Так как мы все равно будем чувствовать печаль, но не нужно себя лишать истинной радости", - высказал мнение психотерапевт.

Он также подчеркнул, что не стоит лишать себя радости от покупок. Не нужно постоянно оглядываться на войну, тем более, что работа экономики тоже важна.

"Если я могу купить, то могу. Так работает экономика. Мы покупаем себе вещи, едим, и обеспечиваем этот экономический водоворот денег. Мы продолжаем жить. Иногда я покупаю то, что добавляет мне сил. Поэтому я за то, чтобы мы покупали себе вещи, которые нам нравятся. Хотя, конечно же, всегда с мыслью о войне, что есть ограничения. Я наполняю бюджет и это тоже важно для моей страны", - пояснил Станчишин.