Свадьба в високосном году: женщины получат уникальный шанс

Свадьба в високосном году, как правило, считается не самой лучшей идеей. А у женщин есть один день, в который они могут без стеснения и лишних предрассудков сделать предложение своим половинкам. Стоит ли решаться на такой важный шаг в 2020 году - в материале Styler.

"Год невесты"

Так, по старой ирландской легенде, женщина заключила сделку с главным святым всех ирландцев - Патриком. Суть заключается в том, что девушки могут сами предлагать взять себя в жены, но сделать они могут это лишь 29 февраля, то есть один раз в четыре года.

А если мужчина отказывался жениться, его ждало наказание, правда не очень суровое. В качестве компенсации они должны были или поцеловать девушку, которой отказали, или же подарить ей платье.

Подобная легенда существовала и у наших предков. Високосный год у нам назвали "годом невесты". Если парням запрещалось засылать сватов в високосном году, то девушка могла сама себе сосватать будущего супруга.

Отсюда и произошло поверье, что женится в високосный год - к несчастливому браку. Ведь отказывать было нельзя, из-за этого мужчины часто шли под венец по принуждению.

Как правильно жениться в високосном году

Те пары, которые все же решались связать себя узами брака в "опасном году", соблюдали определенные ритуалы. К примеру, по пути на церемонию не оглядывались, клали в туфли невесты и жениха по монетке, а платье для молодой должно было быть непременно длинным.

Отметим, что православная церковь не имеет никаких предубеждений относительно свадьбы в 2020-м или любом другом високосном году. Ведь считается, что людей оберегает Бог, а не год.