Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)

Военный ВСУ женился прямо в реанимационной палате больницы имени Мечникова в Днепре. Жена Александра Беспалого находится на пятом месяце беременности. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Александр Беспалов находится в реанимации более 15 дней. При этом одиннадцать дней он был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости.

Военный ВСУ женился в реанимационной палате (фото: Facebook/Юрий Скребец)

Боец перенес тяжелую операцию. От него отключили аппарат искусственной вентиляции легких, и он смог самостоятельно дышать. Он шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня: "Пора жениться".

Военный ВСУ женился в реанимационной палате (фото: Facebook/Сергей Рыженко)

Пользователи сети также прокомментировали свадьбу молодых.

Долгих лет жизни и любви друг к другу, поздравляю вас с бракосочетанием;

Выздоравливай парень. Удачи Вам!

Низкий Вам поклон, доктор! Счастья и любви на долгие лета!

Кланяюсь вам и вашим коллегам за невероятно человеческий труд!

Скриншот с Facebook

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