Свадьба Потапа и Насти - рекламная акция: соцсети обсуждают заявление

Брак Потапа и Насти Каменских назвали фикцией. Фанаты пары не согласны
Свадьба Потапа и Насти Каменских - очередной маркетинговый ход. С таким заявлением выступила популярная блогер Лена Миро. По ее словам, украинские артисты поженились лишь для того, чтобы напомнить о себе еще большему количеству людей, и "лучше продаваться на корпоративах".
При этом скандальный блогер говорит, что она уже 20 лет в восторге от дуэта Потапа и Насти. Но не из-за их таланта, а из-за того, что они "умудряются зарабатывать практически ни на чем".
"Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это - талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем - нужно уметь", - написала Лена Миро и добавила, что "Потап - отличный менеджер, который двадцать лет успешно продает и продюсирует прелести Настеньки".
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Новый маркетинговый ход со свадьбой Потапа и Насти все приняли за чистую монету. Ну, надо же, обрадовались все за Настю - обрели наконец ребята свое неземное счастье, объездив все закоулки нефтяных месторождений нашей необъятной страны. Ну, ответьте честно: вы - на корпорате, на сцене - муж и жена. Хотели бы вы жену, пока муж бухает с коллегами? Вот на это и рассчитано. Очевидно, что брак Потапа и Насти - фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт А все последние фотографии Насти - это всего лишь реклама. Как постер фильма. Рассказывающий о том, что вас ждет наутро", - уверена самый читаемый блогер России.
Странно, но некоторые пользователи сети разделяют точку зрения Лены Миро.
"Соглашусь. Попался как-то отрывок записи с концерта, где Потап Настю ставил в разные позы, хлопал по толстой ж*пе и отпускал пошлые комментарии. Странное поведение для будущего мужа", - написал один юзер.
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Но большинство считают, что Лена Миро "несет полный бред".
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