Весілля Потапа і Насті - рекламна акція: соцмережі обговорюють заяву

Шлюб Потапа і Насті Каменських назвали фікцією. Фанати пари не згодні
Весілля Потапа і Насті Каменських - черговий маркетинговий хід. З такою заявою виступила популярна блогер Лєна Міро. За її словами, українські артисти одружилися лише для того, щоб нагадати про себе ще більшій кількості людей, і "краще продаватися на корпоративах".
При цьому скандальний блогер каже, що вона вже 20 років в захваті від дуету Потапа і Насті. Але не через їхній талант, а через те, що вони "примудряються заробляти практично ні на чому".
"Як, не маючи ні голосу, ні слуху, ні нормальних пісень, ці люди тримаються на плаву? Це - талант. Не інакше. Заробляти ні на чому - треба вміти", - написала Лєна Міро і додала, що "Потап - відмінний менеджер, який двадцять років успішно продає і продюсує принади Настусі".
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
"Новий маркетинговий хід з весіллям Потапа і Насті всі прийняли за чисту монету. Ну, треба ж, зраділи всі за Настю - знайшли нарешті своє неземне щастя, об'їздивши всі закутки нафтових родовищ нашої неосяжної країни. Ну, скажіть чесно: ви - на корпораті, на сцені - чоловік і дружина. Чи хотіли б ви дружину, поки чоловік бухає з колегами? Ось на це і розраховано. Очевидно, що шлюб Потапа і Насті - фікція. Такий же бізнес-проект, як і їхній дует А всі останні фотографії Насті - це всього лише реклама. Як постер фільму. Розповідає про те, що вас чекає ранок", - впевнена найчитаєміший блогер Росії.
Дивно, але деякі користувачі мережі поділяють точку зору Міро.
"Погоджуся. Попався якось уривок запису з концерту, де Потап Настю ставив в різні пози, плескав по товстій ж*пі і відпускав вульгарні коментарі. Дивна поведінка для майбутнього чоловіка", - написав один юзер.
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Але більшість вважають, що Лєна Міро "несе повну маячню".
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Раніше Каменських розповіла про цілі на літо і вразила мережу.