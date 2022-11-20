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Снігова буря накрила штат Нью-Йорк у США: є жертви

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США, Неділя 20 листопада 2022 01:46
Снігова буря накрила штат Нью-Йорк у США: є жертви Фото: сніговий шторм на заході штату Нью-Йорк у США (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

У США сильна снігова буря та сильна заметіль накрила західну частину штату Нью-Йорк, що призвело до введення заборони автомобілістам на їзду, закриття шкіл та скасування рейсів напередодні свята День Подяки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними Національної метеорологічної служби, у деяких місцях випало понад 180 сантиметрів снігу, що є рекордом.

За словами виконавчого директора округу Ері Марка Полонкарца, двоє місцевих жителів померли від серцевих ускладнень, пов'язаних із роботою лопатою та спробою розчистити землю.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хоукул заявляла про готовність штату до снігових ураганів і зауважувала, що бригади працюють нон-стоп, щоб упоратися із ситуацією.

"Це зусилля, які ми об'єднали: ресурси, люди, обладнання з усього штату Нью-Йорк. І завдяки попереджувальному удару ми змогли запобігти багатьом трагедіям", - зазначила вона.

Так, у західній частині штату Нью-Йорк було перекрито основні автомагістралі, запроваджено заборони на поїздки та залишення будинку до початку снігопаду для запобігання нещасним випадкам та забезпечення чистоти доріг для аварійно-рятувальних служб.

Губернаторка подвоїла кількість членів Національної гвардії Нью-Йорка на місцях в окрузі Ері, щоб перевіряти мешканців та допомагати зі збиранням снігу.

Сніговий шторм на заході штату Нью-Йорк у США (фото: скріншот з відео)

Попередження про негоду все ще діють для більш ніж 8 мільйонів людей у шести штатах Великих озер у суботу ввечері: Вісконсіні, Мічигані, Індіані, Огайо, Пенсільванії та Нью-Йорку.

Синоптики та чиновники б'ють на сполох з приводу небезпечного для життя характеру цієї хуртовини, яка є історичною навіть для регіону Буффало, де сильний снігопад є нормою в зимові місяці. Очікується, що потужні хуртовини продовжиться протягом вихідних із короткими періодами полегшення.

За даними місцевої метеорологічної служби, цього місяця вже третій сніговий листопад у Буффало в аеропорту через шторм.

Мер Баффало Байрон Браун сказав, що місто може повернутися до "якогось відчуття нормального життя" у понеділок або вівторок, якщо до неділі пройде сильна сніжна буря.

"Це був дуже непередбачуваний шторм, коли смуги снігу рухалися назад і вперед, з півночі на південь. Сніг випав дуже швидко, дуже мокрий, дуже важкий", - зауважив градоначальник.

Раніше повідомлялося, що 20 листопада в Україні очікується мокрий сніг, а в деяких областях дощ. Громадян попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю.

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