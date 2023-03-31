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Суцільні дощі і сірість: синоптики оновили прогноз погоди на Великдень

Яка погода в Україні буде на Великдень (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Великдень і в першій половині квітня за попередніми прогнозами буде досить похмурою і дощовою. Ймовірне похолодання в першій декаді місяця, але ближче до середини температура підвищиться.

Дізнайтеся нижче з матеріалу Styer детальний прогноз погоди.

Прогноз на першу половину квітня

Синоптичний ресурс Gismeteo прогнозує (за даними для Києва), що в першу десятиденку буде багато опадів, а на Благовіщення, 7 квітня, ймовірний навіть мокрий сніг. Температура коливатиметься від +6 до +10 градусів.

На Страсний тиждень очікується потепління до +11+14 градусів, опадів стане трохи менше, а сонце час від часу показуватиметься.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дає схожий прогноз на першу половину квітні - прохолодно в першу декаду, тепліше на великодній тиждень, чимало опадів та похмурих днів.

Скриншот: meteoprog.com

Яким буде квітень 2023

Народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook прогнозує, що квітень розпочнеться з похолодання. Ймовірний сніг, зокрема в Карпатах.

А от з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - зазначив синоптик.

В Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Раніше доктор Комаровський розповів, чи існує такий діагноз, як "метеочутливість", і чому насправді стає гірше при зміні погоди.

Крім того читайте, чи будуть довгі вихідні на Великдень.

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