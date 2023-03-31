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Сплошные дожди и серость: синоптики обновили прогноз погоды на Пасху

Какая погода в Украине будет на Пасху (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Пасху и в первой половине апреля по предварительным прогнозам будет достаточно пасмурной и дождливой. Вероятно похолодание в первой декаде месяца, но ближе к середине температура повысится.

Узнайте ниже из материала Styer подробный прогноз погоды.

Прогноз на первую половину апреля

Синоптический ресурс Gismeteo прогнозирует (по данным для Киева), что в первую десятидневку будет много осадков, а на Благовещение, 7 апреля, возможен даже мокрый снег. Температура будет колебаться от +6 до +10 градусов.

На Страстную неделю ожидается потепление до +11+14 градусов, осадков станет немного меньше, а солнце будет время от времени показываться.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дает похожий прогноз на первую половину апреля - прохладно в первую декаду, теплее на пасхальную неделю, немало осадков и пасмурных дней.

Скриншот: meteoprog.com

Каким будет апрель 2023 года

Народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook прогнозирует, что апрель начнется с похолодания. Вероятен снег, в частности, в Карпатах.

А вот со второй декады апреля по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.

"Температура все чаще будет на уровне +15+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - отметил синоптик.

В Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Ранее доктор Комаровский рассказал, существует ли такой диагноз, как "метеочувствительность" и почему на самом деле становится хуже при перемене погоды.

Кроме того, читайте, будут ли длинные выходные на Пасху.

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Погода в Украине