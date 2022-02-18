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Суспільне покарало Лодигіна після скандального висловлювання про українців на Нацвідборі

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П'ятниця 18 лютого 2022 16:00
Суспільне покарало Лодигіна після скандального висловлювання про українців на Нацвідборі Колаж РБК-Україна: Ярослава Лодигіна звільнили з правління Суспільного через скандал на Нацвідборі
Автор: Володимир Костирін

Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління Суспільного мовлення. Таке рішення 18 лютого було прийнято наглядовою радою "Суспільне", причому - за згодою сторін.

Про це розповів член наглядової ради, голова Комітету з аудиту Суспільного мовлення Вадим Міський у Facebook.

Сам же Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору на Євробачення-2022 і член журі кастингу, заявляв перед цим на прес-конференції про свою готовність піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію "Суспільного".

Також він перепросив за свої скандальні висловлювання про українців, коли коментував виступ гурту KALUSH Orchestra на фіналі Нацвідбору.

Так, визнавав Лодигін, його фраза - "Мені здається, що ми вже кілька разів представляли себе, як Україна, як українці, як такі - люди з лісів, люди з гір у цьому випадку" - була некоректною.

Та репліка, що прозвучала в ефірі фіналу Нацвідбору 12 лютого, викликала в суспільстві обурення і критику з боку діячів культури. Тому Лодигіну довелося виправдовуватися, а також висловитися про готовність піти у відставку.

"Зараз бачу від суспільства, вираженого в наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри по моїй роботі, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі", - заявив він.

Як сьогодні розповіли в наглядовій раді, Ярослав Лодигін сам подав у відставку.

"Сподіваюся, що Ярослав в майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним в інших ролях", - пише Міський.

Додамо також, перед цим український продюсер Олена Мозгова, яка раніше займалася організацією Нацвідборів на Євробачення в Україні, прокоментувала низку скандалів на Нацвідборі 2022 і накинулася на Ярослава Лодигіна.

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