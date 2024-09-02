Сушити чи маринувати: як правильно зберігати різні гриби

Коли настає грибний сезон, багато хто вдається в питання: які гриби найкраще сушити, а які краще маринувати? Це важливе питання, адже неправильний вибір способу зберігання може призвести до втрати смаку або навіть зробити гриб непридатним для вживання. Які гриби варто сушити, а які - краще консервувати в маринаді?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як обрати правильний вибір методу зберігання грибів, щоб забезпечить вам можливість насолоджуватися ними протягом усього року, незалежно від сезону.

Гриби, які ідеально підходять для сушіння

Сушіння грибів є традиційним і зручним способом зберігання, який дозволяє зберегти їх смакові якості та аромат на довгий час. Найкраще для сушіння підходять такі гриби:

Білий гриб (боровик) - має насичений грибний аромат і м'який, делікатний смак. Після сушіння його смакові якості тільки посилюються, роблячи його чудовою основою для бульйонів і соусів.

- має насичений грибний аромат і м'який, делікатний смак. Після сушіння його смакові якості тільки посилюються, роблячи його чудовою основою для бульйонів і соусів. Підосичник - відрізняється ніжним, злегка горіховим смаком і м'якою текстурою. У сушеному вигляді зберігає свої ароматичні властивості, додаючи стравам глибокий смак.

- відрізняється ніжним, злегка горіховим смаком і м'якою текстурою. У сушеному вигляді зберігає свої ароматичні властивості, додаючи стравам глибокий смак. Підберезник - має м'який, трохи солодкуватий смак з приємним ароматом. Сушений підберезник стає ідеальним інгредієнтом для грибних супів.

- має м'який, трохи солодкуватий смак з приємним ароматом. Сушений підберезник стає ідеальним інгредієнтом для грибних супів. Лисички - відомі своїм трохи пряним, злегка перцевим смаком і насиченим ароматом. Після сушіння лисички стають більш концентрованими в смаку, що робить їх чудовою приправою.

- відомі своїм трохи пряним, злегка перцевим смаком і насиченим ароматом. Після сушіння лисички стають більш концентрованими в смаку, що робить їх чудовою приправою. Опеньки - мають виразний смак з ледь помітною гіркуватістю, яка зникає після сушіння, залишаючи приємний грибний аромат.

Ці види грибів мають щільну структуру і при сушінні зберігають свій аромат, що робить їх ідеальними для використання в супах, соусах і інших стравах.

Гриби можна сушити у горизонтальному виді, розрізавши на шматочки, або підвісити на нитку (фото: Pixabay.com)

Гриби, які краще маринувати

Маринування грибів дозволяє зберегти їх текстуру і надати їм особливий смак завдяки спеціям та оцту. Деякі гриби через свою ніжну структуру або специфічний смак краще маринувати, ніж сушити. До таких грибів належать:

Печериці - мають м'який, злегка горіховий смак і приємну текстуру. Після маринування вони зберігають свою ніжність, стаючи відмінною закускою.

- мають м'який, злегка горіховий смак і приємну текстуру. Після маринування вони зберігають свою ніжність, стаючи відмінною закускою. Сироїжки - відомі своїм солодкуватим, ледь горіховим смаком і хрусткою текстурою. Мариновані сироїжки набувають приємного кислого відтінку, що робить їх чудовим доповненням до різних страв.

- відомі своїм солодкуватим, ледь горіховим смаком і хрусткою текстурою. Мариновані сироїжки набувають приємного кислого відтінку, що робить їх чудовим доповненням до різних страв. Грузді - мають насичений, трохи гіркуватий смак, який стає більш м'яким після маринування. Це робить їх ідеальними для консервації, особливо в поєднанні зі спеціями.

- мають насичений, трохи гіркуватий смак, який стає більш м'яким після маринування. Це робить їх ідеальними для консервації, особливо в поєднанні зі спеціями. Рижики - відрізняються своїм пряним, злегка смолистим смаком з легкою гіркуватістю. Мариновані рижики зберігають свій яскравий смак і приємну текстуру.

- відрізняються своїм пряним, злегка смолистим смаком з легкою гіркуватістю. Мариновані рижики зберігають свій яскравий смак і приємну текстуру. Маслюки - мають ніжний, трохи солодкуватий смак і м'яку текстуру. Після маринування вони стають соковитими та ароматними, ідеально підходячи для зимових закусок.

Ці гриби після маринування стають справжнім делікатесом і чудово підходять як закуска або додаток до основних страв.

Деякі гриби можна тільки маринувати, бо вони мають специфічний смак (фото: Pexels.com)

Комбінований підхід: гриби, які можна і сушити, і маринувати

Деякі види грибів універсальні і підходять як для сушіння, так і для маринування. Вибір способу зберігання залежить від ваших уподобань та рецептів, які ви плануєте приготувати. До таких грибів можна віднести:

Печериці - мають ніжний, делікатний смак і підходять як для сушіння, так і для маринування. Вони добре зберігають свою текстуру і аромат незалежно від способу приготування.

- мають ніжний, делікатний смак і підходять як для сушіння, так і для маринування. Вони добре зберігають свою текстуру і аромат незалежно від способу приготування. Гливи - відрізняються м'яким, злегка солодкуватим смаком і приємною текстурою. Вони однаково добре зберігають свої смакові якості як у сушеному, так і в маринованому вигляді.

- відрізняються м'яким, злегка солодкуватим смаком і приємною текстурою. Вони однаково добре зберігають свої смакові якості як у сушеному, так і в маринованому вигляді. Опеньки - з їхнім виразним грибним ароматом і ніжною текстурою, ці гриби добре підходять для обох способів зберігання. Їх можна сушити для приготування супів або маринувати для закусок.

- з їхнім виразним грибним ароматом і ніжною текстурою, ці гриби добре підходять для обох способів зберігання. Їх можна сушити для приготування супів або маринувати для закусок. Сморчки - мають інтенсивний, трохи землистий смак, який стає більш виразним після сушіння або маринування. Сморчки чудово підходять для додавання в складні страви.

- мають інтенсивний, трохи землистий смак, який стає більш виразним після сушіння або маринування. Сморчки чудово підходять для додавання в складні страви. Гриби-парасольки - зі своїм ніжним, злегка горіховим смаком, ці гриби підходять для будь-якого способу зберігання, залишаючись ароматними та смачними.

Ці гриби добре зберігають свій смак і текстуру незалежно від способу зберігання, що робить їх універсальним вибором для будь-якої кулінарної творчості.