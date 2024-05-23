Сушите мокре волосся феном? Ось чому його необхідно чистити

Чому рекомендують чистити фен

Як і гребінець, фен швидко накопичує волосся, пил і продукти (наприклад, спреї для волосся та захисні засоби) у своїх вентиляційних отворах, які, якщо їх заблокувати, можуть призвести до перегріву фена.

Гарячіший, ніж зазвичай, фен може пошкодити або зламати волосся, а менший потік повітря означає, що сушіння волосся займе більше часу. Це також є пожежонебезпечним та скорочує термін роботи приладу, адже перегрівається двигун.

В ідеалі, рекомендують чистити фен кожні один-три тижні, залежно від того, як часто ви ним користуєтесь. Поява запаху горілого - ознака того, що прилад треба почистити якнайшвидше.

Як правильно почистити фен

Чистити фен - досить легко. Ось, як рекомендують це робити:

підготуйте стару зубну щітку, паперові рушники або серветки;

перед тим, як знімати або чистити будь-які деталі, обов'язково відключіть прилад від електромережі ;

; зніміть повітрозабірну решітку - залежно від моделі сушарки, такий "фільтр" може витягатися або відкручуватися, зазвичай це пишуть в інструкції, яку також можна знайти в інтернеті;

промийте решітку під струменем води з-під крана, поки вона не стане чистим;

за необхідності, для очищення брудної решітки використайте стару зубну щітку - її ворсинки добре вичищають пил;

висушіть решітку паперовим рушником або серветками;

після повного висихання встановіть решітку на місце.

Якщо ви не можете зняти решітку, ви так само можете скористатися зубною щіткою, щоб вичистити бруд.

Знову ж таки, переконайтеся, що фен відключений від мережі, а решітка та інші деталі приладу повністю сухі, перш ніж користуватися ним.

Як чистити фен для волосся (ілюстрація: Freepik)

Або ж можна скористатися пилососом з щіткою для прибирання пилу, щоб витягнути бруд і сміття з фільтра і вентиляційного отвору.

З насадками для фена принцип очищування такий самий - зазвичай вони легко знімаються, що дозволяє промити їх водою.

Як ще подовжити роботу фена

Окрім регулярного очищення, підтримує роботу фена наступні рекомендації.

Уникайте перегрівання пристрою

Як вже було зазначено, перегрів може пошкодити двигун. Хоча деякі моделі приладів мають захисний механізм термостат, інші потребують "перерв" під час використання.

Зберігайте фен відповідно рекомендацій виробника

Не варто зберігати прилад поблизу джерел вологи, або намотувати дріт на корпус приладу. Це може призвести до пошкодження контактів або ламання дроту.

Надавайте перевагу невисокому температурному режиму

Намагайтеся не надто часто використовувати максимальний температурний режим - таким чином, це допоможе не лише уникати перегріву приладу, а й менше пересушуватиме волосся.