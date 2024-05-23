Сушите мокрые волосы феном? Вот почему его необходимо чистить

Почему рекомендуют чистить фен

Как и расческа, фен быстро накапливает волосы, пыль и продукты (например, спреи для волос и защитные средства) в своих вентиляционных отверстиях, которые, если их заблокировать, могут привести к перегреву фена.

Горячее, чем обычно, фен может повредить или сломать волосы, а меньший поток воздуха означает, что сушка волос займет больше времени. Это также пожароопасно и сокращает срок работы прибора, ведь перегревается двигатель.

В идеале рекомендуют чистить фен каждые одну-три недели, в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь. Появление запаха горелого - признак того, что прибор нужно почистить как можно быстрее.

Как правильно почистить фен

Чистить фен - достаточно легко. Вот как рекомендуют это делать:

подготовьте старую зубную щетку, бумажные полотенца или салфетки;

перед тем, как снимать или чистить какие-либо детали, обязательно отключите прибор от электросети ;

; снимите воздухозаборную решетку - в зависимости от модели сушилки, такой "фильтр" может извлекаться или откручиваться, обычно это пишут в инструкции, которую также можно найти в интернете;

промойте решетку под струей воды из крана, пока она не станет чистой;

при необходимости, для очистки грязной решетки используйте старую зубную щетку - ее ворсинки хорошо вычищают пыль;

высушите решетку бумажным полотенцем или салфетками;

после полного высыхания установите решетку на место.

Если вы не можете снять решетку, вы так же можете использовать зубную щетку, чтобы вычистить грязь.

Снова же, убедитесь, что фен отключен от сети, а решетка и другие детали прибора полностью сухие, прежде чем пользоваться им.

Как чистить фен для волос (иллюстрация: Freepik)

Или можно воспользоваться пылесосом со щеткой для уборки пыли, чтобы вытащить грязь и мусор из фильтра и вентиляционного отверстия.

С насадками для фена принцип очистки такой же - обычно они легко снимаются, что позволяет промыть их водой.

Как еще продлить работу фена

Кроме регулярной очистки, поддерживает работу фена следующие рекомендации.

Избегайте перегрева устройства

Как уже было сказано, перегрев может повредить двигатель. Хотя некоторые модели приборов имеют защитный механизм термостата, другие нуждаются в "перерыве" во время использования.

Храните фен в соответствии с рекомендациями производителя

Не следует хранить прибор вблизи источников влаги, или наматывать провод на корпус прибора. Это может привести к повреждению контактов или перелому провода.

Предпочитайте невысокий температурный режим

Старайтесь не слишком часто использовать максимальный температурный режим - таким образом, это поможет не только избегать перегрева прибора, но и будет меньше пересушивать волосы.