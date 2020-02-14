Очень опасно: назван самый вредный ингредиент в суши

Суши признаны вредным продуктом, так как в рисе, на основании которого готовится большинство холодных блюд азиатской кухни, содержится большое количество уксуса. Этот ингредиент, используемый для приготовления риса может вызывать диспепсию поджелудочной железы, а также влиять на течение гастрита. Также сомнения вызывают роллы в кляре, соевый соус, лосось и имбирь. Вместо приятного романтического ужина вы можете получить место в больничной койке, считает эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина.

Главный ингредиент суши и роллов - белый рис. По словам диетолога, это зерно лишено всех своих оболочек, всей клетчатки и всех полезных свойств. По сути, в нем остается только крахмал и клейковина.

"Основную его часть составляют быстрые углеводы. Нарушение структуры зерна ускоряет расщепление и усвоение глюкозы. Чем больше зерно подвергается какому-либо воздействию, тем менее оно полезно, тем больше у него гликемический индекс. Так что, белый рис - это пустые калории, не несущие пользы", - написала Медушкина в Instagram.

Кроме того, в рис для суши добавляют смесь уксуса, соли и сахара – это совсем не делает его полезнее. Более того, уксус является одним из наиболее популярных аллергенов.

Она отмечает, что рис – это не единственный ингредиент, который вызывает сомнения. По ее словам, чтобы снизить себестоимость порции, в заведениях и доставках используются продукты не лучшего качества. В частности, часто вместо сыра Филадельфия в роллы добавляют его более дешевые аналоги на растительных жирах. Кроме того, аппетитные шапочки на роллах – это совсем неполезный майонез, а кроме того при приготовлении суши используют красители.

"Казалось бы, чем может навредить имбирь, но из-за его уксусно-сахарного маринада и красителя, все полезные свойства имбиря сходят на нет. Также в роллах часто используется подкрашенная икра и крабовые палочки. Состав палочек вообще достоин отдельного поста!", - отметила Медушкина.

Заказывая роллы в кляре стоит иметь в виду, что любой кляр и жарка во фритюре автоматически превращают даже полезное блюдо в жирный фастфуд.

Соевый соус также вызывает массу вопросов. Во-первых, он содержит в себе много соли, которая задерживает жидкость в организме. А, во-вторых, в супермаркетах мы часто покупаем не настоящий соус, а соленый раствор, полный красителей и консервантов.

Сам свежий лосось хоть и имеет множество полезных свойств, в определенных ситуациях может стать настоящим убийцей. К примеру, в нем содержится ртуть, из-за чего беременным и кормящим женщинам стоит повременить с употреблением этой рыбы. К употреблению сырой рыбы также стоит подойти с осторожностью, поскольку в ней могут находиться морские паразиты. А самый большой вред представляет для организма копчёный лосось, поскольку содержит токсичные вещества.