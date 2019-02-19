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Существенные изменения: украинцев предупредили об ухудшении погоды

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 20:09
Существенные изменения: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Фото: РБК-Украина

В Украину возвращается зима и морозы

В среду, 20 февраля, в несколько регионов Украины придет похолодание, а также прогнозируются осадки в виде дождя. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо, но ночью ожидаются морозы до -7 -9 градусов. Днем воздух прогреется до +2 +4 градусов, в Днепре до +5 градусов.

На юге будет облачно, с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до -2 градусов, в Херсоне до -4 градусов. Днем столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, в Одессе до +10 градусов.

В Крыму солнечно и без осадков. Ночью небольшой мороз, от -1 до -3 градусов. Днем от +6 до +8 градусов.

В северных областях ожидается ухудшение погодных условий. В Чернигове пройдет небольшой дождь, а в Сумах – дождь с мокрым снегом. Ночная температура составит -1 -5 градусов, днем от +3 до +6 градусов.

Яркое солнце и весеннее тепло покинут также и западные области. По прогнозу синоптиков, там ожидается дождь. Ночная температура будет колебаться от -1 до +3 градусов. Днем от +5 до +8 градусов, в Ужгороде до +10 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно и с прояснениями. Ночью от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

В столице 20 февраля ожидается небольшой дождь. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем потеплеет до +4 +6 градусов.

Существенные изменения: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину вернутся снег и морозы.

А также рассказывали о том, что свой прогноз погоды на 20 февраля дала синоптик Наталка Диденко.

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