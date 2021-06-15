Существенного тепла не ждите: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, с 16 по 19 июня температура постепенно повысится на несколько градусов. А осадки начнут отступать с запада, севера, а к субботе сухо будет почти везде, кроме южных областей.

Скрин: Погода в Украине 16-19 июня (meteo.gov.ua)

По словам ведущего синоптика Укргидрометцентра Романа Мурмыло, на Троицу осадков не будет по всей стране.

"Интенсивность дождей 18 июня будет уже меньшей, где-то их вообще не будет. А 19 июня осадки прекратятся на всей территории Украины. На сколько прекратятся, пока неизвестно, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", - говорит специалист.

Уменьшение количества осадков и облачности приведет к тому, что температура воздуха повысится до +27+28 градусов.

"Существенного притока теплой воздушной массы не ожидается, но будет меньше облаков", - добавил Руслан Мурмыло.

Синоптики Gismeteo в прогнозе на десять дней также обещают меньше осадков и больше тепла, но без резких скачков в жару. На Троицу, по их прогнозу, осадки возможны местами на юге. Теплее всего будет на востоке и юге - после праздника шкала термометров перевалит тут за значение +30 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для разных регионов Украины.

Скрин: Погода в Украине на 10 дней (gismeteo.ua)