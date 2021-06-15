Суттєвого тепла не чекайте: синоптики дали прогноз погоди на Трійцю

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, з 16 по 19 червня температура поступово підвищиться на кілька градусів. А опади почнуть відступати із Заходу, Півночі, а до суботи сухо буде майже скрізь, крім південних областей.

Скрін: Погода в Україні 16-19 червня (meteo.gov.ua)

За словами провідного синоптика Укргідрометцентру Романа Мурмило, на Трійцю опадів не буде по всій країні.

"Інтенсивність дощів 18 червня буде вже меншою, десь їх взагалі не буде. А 19 червня опади припиняться на всій території України. На скільки припиняться, поки невідомо, але на Трійцю опадів не очікується, встановиться спокійна погода", - говорить фахівець.

Зменшення кількості опадів і хмарності приведе до того, що температура повітря підвищиться до +27+28 градусів.

"Істотного припливу теплої повітряної маси не очікується, але буде менше хмар", - додав Руслан Мурмило.

Синоптики Gismeteo у прогнозі на десять днів також обіцяють менше опадів і більше тепла, але без різких стрибків у спеку. На Трійцю, за їхнім прогнозом, опади можливі місцями на Півдні. Найтепліше буде на Сході і Півдні - після свята шкала термометрів перевалить тут за значення +30 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для різних регіонів України.

Скрін: Погода в Україні на 10 днів (gismeteo.ua)