Суровые украинские болельщики: фаны забросили директора стадиона в мусорный бак

Фанаты футбольного клуба "Десна" забросили директора стадиона в мусорный бак и прокатили до входа в этот стадион.

Но этим не обошлось. Разъяренные болельщики еще и разбили голову мужчине, сообщают "Вартові еспресо"

"Суровые украинские болельщики. В Чернигове фанаты "Десны" бросили в мусорный бак директора стадиона, после чего разбили ему голову", - подписано видео.

На кадрах видно, что толпа из десятка фанатов жгут файеры и сопровождают мусорный бак, в котором сидит беспомощный директор стадиона, криками "Позор!".

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику, 18+.

В Чернигове фаны ф/к "Десна" прокатили директора стадиона в мусорном баке (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

Ранее мы писали, что хоккеисты "Сокола" и "Ледяных волков" устроили эпичную драку во время матча в рамках чемпионата Украины.

Также сообщалось, что легендарный украинский футболист экс-динамовец Тарас Михалик устроил потасовку во время турнира в Волынской области. При этом футболисты команды Михалика были в форме московского "Локомотива".

К слову, не так давно в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.