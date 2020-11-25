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Суворі українські вболівальники: фани закинули директора стадіону в сміттєвий бак

Автор: Світлана Мащенко

Фани "Десни" кинули директора стадіону у сміттєвий бак і прокотили дло стадіону

Фанати футбольного клубу "Десна" закинули директора стадіону у сміттєвий бак і прокотили до входу у цей стадіон.

Але цим не обійшлося. Розлючені вболівальники ще й розбили голову чоловікові, повідомляють "Вартові еспресо"

"Суворі українські вболівальники. В Чернігові фанати "Десни" кинули в сміттєвий бак директора стадіону, після чого розбили йому голову", - підписане відео.

На кадрах видно, що юрба з десятка фанатів палять фаєри і супроводжують сміттєвий бак, в якому сидить безпорадний директор стадіону, криками "Ганьба!".

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Обережно, відео містить нецензурну лексику, 18+.

У Чернігові фани ф/к "Десна" прокотили директора стадіону в сміттєвому баку (відео: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше ми писали, що хокеїсти "Сокола" і "Крижаних вовків" влаштували епічну бійку під час матчу у рамках чемпіонату України.

Також повідомлялося, що легендарний український футболіст, екс-динамовець Тарас Михалик влаштував бійку під час турніру у Волинській області. При цьому футболісти команди Михалика були у формі московського "Локомотива".

До речі, не так давно у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.

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