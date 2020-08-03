Суркис готов продать "Динамо": деньги не главное

Игорь Суркис готов продать киевское "Динамо". Но есть одно "но" - желающих купить столичный гранд пока что нет. В интервью программе "Мага" Суркис-младший заявил, что предложения по покупке "бело-синих" не поступало ему за все его время во главе клуба.

"Могу сказать, что предложений о покупки Динамо не было с 1996 года", - отметил Суркис.

При этом президент "Динамо" подчеркнул, что понимает: владелец клуба рано или поздно поменяется. Дело в том, что передать команду в наследство, например, своим детям он не сможет - сами отпрыски бизнесмена не хотят принимать участие в управлении ДК (напомним, что у 61-летнего Игоря Суркиса есть две дочери – Марина и Яна).

"Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку", - объяснил Суркис.

Также владелец "Динамо", который поддался жесткой критике после назначения главным тренером столичного гранда румынского специалиста Мирчи Луческу, акцентировал внимание на том, что финансовая составляющая вопроса для него не имеет особого значения.

"Деньги на десятом месте, главное - результат", - сказал он.

Добавим, что Игорь Михайлович каждый год, по его собственным словам, вкладывает в "Динамо" около 30 млн долларов.

Как мы ранее писали, "Динамо" выступило с заявлением по поводу Луческу.