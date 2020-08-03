ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суркис готов продать "Динамо": деньги не главное

Понедельник 03 августа 2020 12:11
Суркис готов продать "Динамо": деньги не главное
Игорь Суркис рассказал, почему не продает "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua 0
Автор: Людмила Жукова

Игорь Суркис высказался о продаже киевского "Динамо"

Игорь Суркис готов продать киевское "Динамо". Но есть одно "но" - желающих купить столичный гранд пока что нет. В интервью программе "Мага" Суркис-младший заявил, что предложения по покупке "бело-синих" не поступало ему за все его время во главе клуба.

"Могу сказать, что предложений о покупки Динамо не было с 1996 года", - отметил Суркис.

При этом президент "Динамо" подчеркнул, что понимает: владелец клуба рано или поздно поменяется. Дело в том, что передать команду в наследство, например, своим детям он не сможет - сами отпрыски бизнесмена не хотят принимать участие в управлении ДК (напомним, что у 61-летнего Игоря Суркиса есть две дочери – Марина и Яна).

"Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку", - объяснил Суркис.

Также владелец "Динамо", который поддался жесткой критике после назначения главным тренером столичного гранда румынского специалиста Мирчи Луческу, акцентировал внимание на том, что финансовая составляющая вопроса для него не имеет особого значения.

"Деньги на десятом месте, главное - результат", - сказал он.

Добавим, что Игорь Михайлович каждый год, по его собственным словам, вкладывает в "Динамо" около 30 млн долларов.

Как мы ранее писали, "Динамо" выступило с заявлением по поводу Луческу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Динамо
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь