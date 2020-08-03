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Суркіс готовий продати "Динамо": гроші не головне

Понеділок 03 серпня 2020 12:11
Суркіс готовий продати "Динамо": гроші не головне
Ігор Суркіс розповів, чому не продає "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua)
Автор: Людмила Жукова

Ігор Суркіс висловився про продаж київського "Динамо"

Ігор Суркіс готовий продати київське "Динамо". Але є одне "але" - бажаючих придбати столичний гранд поки що немає. В інтерв'ю програмі "Мага" Суркіс-молодший заявив, що пропозиції щодо купівлі "біло-синіх" не надходили йому за всі його час на чолі клубу.

"Можу сказати, що пропозицій про покупки Динамо не було з 1996 року", - зазначив Суркіс.

При цьому президент "Динамо" підкреслив, що розуміє: власник клубу рано чи пізно зміниться. Річ у тому, що передати команду у спадок, наприклад, своїм дітям він не зможе - самі нащадки бізнесмена не хочуть брати участь в управлінні ДК (нагадаємо, що у 61-річного Ігоря Суркіса є дві дочки – Марина і Яна).

"Всі говорять, що треба продати. Я готовий. Але немає охочих. Мої діти точно не хочуть, щоб я їм залишив цю навантаження", - пояснив Суркіс.

Також власник "Динамо", який піддався жорсткій критиці після призначення головним тренером столичного гранда румунського фахівця Мірчі Луческу, акцентував увагу на тому, що фінансова складова питання для нього не має особливого значення.

"Гроші на десятому місці, головне - результат", - сказав він.

Додамо, що Ігор Михайлович кожен рік, за його власними словами, вкладає в "Динамо" близько 30 млн доларів.

Як ми раніше писали, "Динамо" виступило із заявою з приводу Луческу.

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