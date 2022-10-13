У суп наливали оцет та зламали руку: українець розповів про знущання окупантів у полоні

Чоловік повернувся до Ізюма у серпні після того, як вивіз родину до Полтави.

"Як тільки приїхав, десь о пів на 12 ночі підірвали школу, у них там був штаб, шпиталь військовий. Сказали, що це я навів. Прийшли додому, я був сам. Мішок на голову наділи, в машину кинули, відвезли", - сказав чоловік.

Окупанти зробили катівню у підвалі колишнього ізолятора тимчасового тримання. Тоді у Михайла забрали паспорт, пенсійне посвідчення та вже вранці почали допитувати.

"Одразу перебили руку, потім струмом били. Пхали спицю повністю під шкіру. Знущалися десь дві з половиною години п'ятеро людей", - розказав полонений.

Михайло Чендей розповів про знущання окупантів у полоні (suspilne.media)

Чоловіку стало зле на десятий день полону і він втратив свідомість: Він втратив багато крові, адже були сильні кровотечі. Тоді його забрали до лікарні і син привіз кров. Гемоглобін у чоловіка був 36.

Коли Михайло прийшов до тями, Ізюм звільнили. З лікарні пенсіонера забрали до Харкова, де прооперували.

Лікар-травматолог Артем Демченко розповів, що у чоловіка перелом променевої кістки та виявлено ерозії, виразку шлунку, яка спричинила кровотечу. Все це через жорстоке поводження з людиною.

Разом із Чендеєм у полоні, за його словами, було близько 15 людей. Сам Михайло втратив 15 кілограмів. Чотири дні чоловік не їв: "Могли до супу налити оцту. Щоб не їли напевно, щоб здихали ми швидше".

Михайло Чендей розповів про знущання окупантів у полоні (suspilne.media)

За словами медиків, у руку Михайла поставили пластину. Сам чоловік планує повертатися до Ізюма, каже, буде приводити до ладу власний ставок та знову рибалити.

"Я не думав, що це такий народ поганий. Вони гірше фашистів. Люди страшні, не дай Боже", - додав чоловік.

Михайло Чендей провів у полоні 11 днів (suspilne.media)