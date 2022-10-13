В суп наливали уксус и сломали руку: украинец рассказал об издевательствах оккупантов в плену

Мужчина вернулся в Изюм в августе после того, как вывез семью в Полтаву.

"Как только приехал, где-то в половине 12 ночи взорвали школу, у них там был штаб, госпиталь военный. Сказали, что это я привел. Пришли домой, я был сам. Мешок на голову надели, в машину бросили, отвезли", - сказал мужчина.

Оккупанты сделали пыточную в подвале бывшего изолятора временного содержания. Тогда у Михаила забрали паспорт, пенсионное удостоверение и уже утром начали допрашивать.

"Сразу перебили руку, затем током били. Пихали спицу полностью под кожу. Издевались где-то два с половиной часа пять человек", - рассказал пленный.

Михаил Чендей рассказал об издевательствах оккупантов в плену (suspilne.media)

Мужчине стало плохо на десятый день плена и он упал в обморок: Он потерял много крови, ведь были сильные кровотечения. Тогда его забрали в больницу, и сын привез кровь. Гемоглобин у мужчины был 36.

Когда Михаил очнулся, Изюм уволили. Из больницы пенсионера забрали в Харьков, где прооперировали.

Врач-травматолог Артем Демченко рассказал, что у мужчины перелом лучевой кости и обнаружены эрозия, язва желудка, повлекшая кровотечение. Все это из-за жестокого обращения с человеком.

Вместе с Чендеем в плену, по его словам, было около 15 человек. Сам Михаил потерял 15 кг. Четыре дня мужчина не ел: "Могли в суп налить уксуса. Чтобы не ели наверняка, чтобы избавились мы быстрее".

Михаил Чендей рассказал об издевательствах оккупантов в плену (suspilne.media)

По словам медиков, в руку Михаила поставили пластину. Сам мужчина планирует возвращаться в Изюм, говорит, будет приводить в порядок собственный пруд и снова рыбачить.

"Я не думал, что это такой народ плохой. Они хуже фашистов. Люди страшные, не дай Бог", - добавил мужчина.

Михаил Чендей провел в плену 11 дней (suspilne.media)