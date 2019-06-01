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Супрун высказалась о влиянии футбола на психику фанатов


Супрун дала советы футбольным болельщикам

Уляна Супрун рассказала, как футбол влияет на психологическое состояние фанатов. На фоне сегодняшнего финала Лиги Чемпионов и.о. главы Минздрава на своей страничке в Facebook отметила, что вечер принесет миллионам любителей футбола напряженное, но одновременно и приподнятое настроение. 

Так, во время просмотра игры поклонники чувствуют себя частью команды.

"Это происходит благодаря так называемым зеркальным нейронам - тем самым, позволяющие нам чувствовать эмпатию. Это явление позволяет чувствовать связь и общность без вербального общения и непосредственной беседы", - написала Супрун.

Также она рассказала, что если команда, за которую вы болеете, выигрывает или играет хорошо, мозг начинает выпускать нейромедиатор дофамин, который непосредственно участвует в регулировании центров мотивации и удовольствия.

"Эта реакция работает и в обратном направлении - если команда проигрывает, освобождается кортизол", - добавила руководительница Минздрава.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Просмотр футбола имеет влияние и на когнитивные навыки, указала Супрун. Просмотр старых футбольных матчей из "золотого фонда" замедляет развитие деменции. По ее словам, это связано с так называемой эмоциональной памятью.

"Когда мы переживаем возвышенные эмоции, просматривая матч, это может стимулировать воспоминания, потенциально усиливать деятельность мозга", - говорится в сообщении.

Супрун подчеркнула, что футбол полезно не только смотреть, но и играть. По этому поводу она перечислила ряд позитивных моментов от этого вида физической активности:

  • Как и любая физическая активность, регулярная игра в футбол делает нас счастливее - мы здоровее питаемся, улучшаем здоровье, положительно влияем на самооценку и уменьшаем стресс. 
  • Футбол - это и хорошее кардиотренировки, что улучшает аэробные способности и здоровье сердца и сосудов, помогает держать в норме вес и улучшает тонус мышц, положительно влияет на силу и выносливость. 
  • Футбол учит координации, способствует совместной работе и обмена, учит "думать на ходу", помогает повысить навыки концентрации, настойчивости и самодисциплины, повышает уверенность и самооценку.

Иллюстративное фото: фанаты на финале ЛЧ в Киеве в 2018 году (facebook.com/LiverpoolFC)

  • Игра в футбол как лекарство - много исследований указывают в пользу этого вида физической активности для людей любого возраста.

"Интересно, что даже существует практика "ходячего футбола" для людей пожилого возраста. Ее создали, чтобы люди за 60 могли играть в футбол (они делают это гораздо медленнее, почти со скоростью ходьбы), одновременно уменьшить риски дискомфорта и появления травм", - отметила она.

  • Есть доказательства, что футбол в различных форматах продолжительности тренировок и нагрузки - полезный вид физической активности при хронических болезней - диабета 1 и 2 типа, гипертонии, ожирения, многих заболеваний мышц, костей и суставов (остеоартрит, ревматоидный артрит, остеопороз) , синдрома хронической усталости и даже депрессии. 
  • Физическая активность сама по себе может быть источником стресса. Командные игры, такие как футбол - это адреналин. 
  • Игра в футбол - это хорошая стратегия преодоления психических расстройств и социализации. 
  • Командные виды спорта связаны с активным выделением окситоцина - важного гормона и нейромедиатора, обезболивающее и успокаивает. Окситоцин участвует в сопереживании, доверии, щедрости, альтруизме, сплоченности, сотрудничества и (социальной) мотивации. 
  • Футбол (как и пение или забеги) порождает состояние социального потока и выделение окситоцина, вследствие чего возникает состояние родства. Это полезно в преодолении расстройств, когда мы чувствуем себя одинокими или изолированными.

"Более того - футбол как вид физической активности часто используют в стратегиях общественного здоровья и распространение здорового образа жизни", - написала Супрун.

Также она дала фанам ряд "установок" на вечер просмотра, призвав хотя бы не превышать дозировку алкоголя, пить воду и следить за тем, что вы едите.

"К примеру, пива стоит пить не более 350 мл - это то количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро", - заключила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун рассказала о том, как бросить курить и дала курильщикам несколько важных советов.

Ранее Супрун рассказала, как не перепутать инфаркт и паническую атаку.

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