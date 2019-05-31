Супрун развеяла мифы о медицинском каннабисе

Уляна Супрун рассказала о том, что каннабис - это лекарство, которое должно стать доступным всем пациентам, которые в нем нуждаются. Таких пациентов в Украине около двух миллионов. Об этом и. о. министра здравоохранения заявила на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что каннабис мог бы помочь более 20 000 детей с фармрезистентными формами эпилепсии, которая не поддается лечению существующими препаратами. Кроме того, существует около сотни тысяч онкобольных, более 100 000 паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Использовать каннабис в медицинских целях - нормальная мировая практика. На сегодня лечебные свойства каннабиса признаны. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, включая ЕС, например в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии, а также в Канаде и США. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней", - рассказала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

По словам Супрун, действующее законодательство не позволяет исследовать и использовать для лечения каннабис и его производные. Эти вещества входят в списки наркотических и психотропных веществ, оборот которых в Украине запрещен.

Медицинские препараты с содержанием каннабиса не вызывают привыкания или зависимости. Каннабиноиды, что в них содержатся - это в основном вещество каннабидиол (КБД). Она почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. Именно КБД преобладает в медицинском каннабисе.

Препараты с содержанием каннабиса не будут попадать в свободное обращение. Их можно будет получить только после соответствующего диагноза, исключительно по рецепту и в дозировке, которое определит врач.

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Даже рекреационный (не медицинский каннабис) занимает 11-е место по уровню вреда на организм человека, тогда как алкоголь - 5-е место, а никотин в табаке - 9-е место. При этом и табак, и алкоголь в Украине являются легальными.

Клинические исследования показывают, что краткосрочные риски для здоровья, связанные с медицинским применением каннабиса, подобны тем, которые имеют другие лекарства.

В любом случае перед назначением препаратов, врач взвешивает пользу и риски применения, выписывает потребления таких препаратов только при необходимости и с четким дозированием.

При надлежащей законодательной базе и ее соблюдением выращивания и исследования медицинский каннабис будет контролируемым процессом на государственном уровне.

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