Супрун рассказала о встрече с Зеленским, своей книге и чем сейчас занимается

Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "24 каналу" рассказала о встрече с новой командой и президентом Владимиром Зеленским, и о том, чем сейчас она занята.

Супрун отметила, что она общалась президентом и его представителями и объяснила ситуацию, которая происходит в медицинской трансформации, и что будет бальше.

Супрун попросили, чтобы она предоставила новой власти законопроекты. При этом ее заверили, что реформы в здравоохранении будут продолжаться и дальше.

Супрун рассказала о большой книге и встрече с Зеленским (видео: YouTube/24 Канал)

Но Супрун ничего не сказали, будет ли она вместе со своей командой продолжать работать. Тогда она несколько раз встретилась с представителями офиса президента и с новым премьер-министром Алексеем Гончаруком, перед тем как он занял сой пост.

Алексей ей откровенно рассказал, что офис президента против того, чтобы она осталась на своей должности. При этом Супрун предлагала оставить заместителя, но новая власть была категорически против людей, которые раньше работали с ней в министерстве здравоохранения.

Супрун также рассказа что в жизни старается придерживаться всех тех рекомендаций, которые она дает на своей странице в Facebook. При этом она сказала, что скоро будет новый формат советов, который перейдет в YouTube.

Супрун рассказала о большой книге и встрече с Зеленским (фото: kmu.gov.ua)

Журналистка также спросила ее о том, когда выйдет книга с ее рекомендациями. Супрун отметила, что уже начали оформлять ее. При этом в книгу попадут самые популярные посты Супрун. Кроме того, в книге для большей интерактивности будут QR-коды.

При этом книга может выйти в нескольких томах. Супрун рассказала, что очень надеется на то, что первый том ее книги выйдет к концу 2019 года.

Супрун также рассказала, что сейчас у нее появилось немного больше времени. Ей понадобилось 10 дней, чтобы отойти от работы, которая была в министерстве. При этом она рассказала, что стала больше отдыхать, но просыпается в будние дни все-равно в 6 часов утра, в выходные - в 7.