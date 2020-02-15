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Супрун рассказала, что такое токсичные отношения и как их распознать

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 17:55
Супрун рассказала, что такое токсичные отношения и как их распознать
Супрун рассказала о токсичных отношениях

Супрун поделилась интересными фактами об отношениях

Уляна Супрун отмечает, что всю нашу жизнь мы взаимодействуем с родителями, друзьями, любимыми или коллегами. И порой общение с теми или иными людьми приносит эмоциональную боль, что мешает жить здоровой, продуктивной и полноценной жизнью. Об этом экс-руководитель Минздрава Украины сообщила в социальной сети Facebook.

Токсичные отношения могут существовать не только в романтической паре. "Если здоровые отношения способствуют эмоциональной энергии и повышают нашу самооценку, то токсичные разрушают ее и истощают запасы энергии", - пишет Супрун.

По словам эксперта, их трудно распознать сразу, поэтому они могут длиться годами. Однако, назвать отношения токсичными можно в том случае, если Вам приходится жить по правилам, которые установил другой партнер.

"Оставаясь в таких отношениях, мы рискуем нашим здоровьем - как психическим, так и физическим. Токсичность при своей постоянной повторяемости усиливает вербальную агрессию и даже может быть основанием к физическому насилию", - утверждает экс-чиновница.

Супрун напоминает, что отношения являются здоровыми, если человек знает, что способен жить без них, однако стремится их сохранить и делает осознанный выбор в их пользу.

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