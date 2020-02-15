Супрун розповіла, що таке токсичні відносини і як їх розпізнати

Супрун розповіла про токсичних відносинах

Супрун поділилася цікавими фактами про стосунки

Уляна Супрун зазначає, що все наше життя ми взаємодіємо з батьками, друзями, коханими або колегами. І часом спілкування з тими чи іншими людьми приносить емоційну біль, що заважає жити здоровим, продуктивним та повноцінним життям. Про це екс-керівник МОЗ України повідомила в соціальній мережі Facebook.

Токсичні відносини можуть існувати не тільки в романтичній парі. "Якщо здорові відносини сприяють емоційній енергії і підвищують нашу самооцінку, то токсичні руйнують її і виснажують запаси енергії", - пише Супрун.

За словами експерта, їх важко розпізнати відразу, тому вони можуть тривати роками. Однак, назвати відносини токсичними можна в тому випадку, якщо Вам доводиться жити за правилами, які встановив інший партнер.

"Залишаючись в таких відносинах, ми ризикуємо нашим здоров'ям - як психічним, так і фізичним. Токсичність при своїй постійній повторюваності посилює вербальну агресію і навіть може бути підставою до фізичного насильства", - стверджує екс-чиновниця.

Уляна Супрун нагадує, що відносини є здоровими, якщо людина знає, що здатна жити без них, проте прагне їх зберегти і робить усвідомлений вибір на їх користь.