Супрун рассказала, как сохранить свое здоровье: все подробности

Уляна Супрун рассказала, что здоровье начинается с заботы о себе. Главными причинами преждевременной смертности являются сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Об этом и. о. замглавы министра здравоохранения сообщает на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, от сердечно-сосудистых болезней умирает 68% украинцев, 13% людей умирает от рака, 5% - из-за травм, и 7% - из-за других болезней. При чем эти болезни можно предотвратить.

Питание

Более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемической болезни сердца, инсульты и гипертензии. При этом не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны неправильным питанием.

Диабет преждевременно уносит жизни 1% украинцев, но страдает от него более 9%. При этом диабет часто сопровождают сердечно-сосудистые болезни, висцеральное ожирение и избыточный вес. На диабет можно повлиять: рационом, нехваткой физической активности, курением и злоупотреблением алкоголем.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Курение

Почти 40% украинцев, и 9% украинок курят. Курение увеличивает воспалительный фон и склонность к тромбообразованию, и на 50% увеличивает общую преждевременную смертность и на 60% - смертность от рака. Люди, которые курят, чаще имеют психические расстройства.

Алкоголь

Украинцы потребляют почти 9 литров чистого спирта в год. А 20% украинских мужчин регулярно напиваются или уходят в запой. Супрун отметила, что злоупотребление алкоголем, связаны с большей склонностью к раку печени, поджелудочной железы, деменции.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Контроль веса

Супрун отметила, что люди с ожирением имеют на 180% больший риск рака поджелудочной железы. Ожирение также увеличивает риск остановки дыхания во сне, болезней почек, сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Супрун также заявила о том, что семейный врач - ваш проводник в мире превентивной медицины. Кроме того, физические нагрузки также помогают предотвратить остеопороз, ожирение, ревматоидный артрит и остеоартрит.

Чтобы сохранить свое здоровье необходимо также не забывать о защиты во время занятия любовью. Половым путем передаются ВИЧ, гепатит С, гонорея, сифилис, вирус папилломы. Даже оральный секс может быть причиной инфекции.

Сохранить здоровье и жизнь также помогут ремни безопасности, использование которых снижает риск смерти водителя и пассажиров впереди на 45-50%, риск травм - на 20-45%., сзади риск смерти - на 25%, незначительных травм - до 75%.

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