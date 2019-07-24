Супрун розповіла, як зберегти своє здоров'я: усі подробиці

Уляна Супрун розповіла, що здоров'я починається з турботи про себе. Головними причинами передчасної смертності є серцево-судинні хвороби, рак і діабет. Про це в. о. заступник міністра охорони здоров'я повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, від серцево-судинних хвороб помирає 68% українців, 13% людей помирає від раку, 5% - через травми, і 7% - чеерз інші хвороби. При чому цим хворобам можна запобігти.

Харчування

Більше 38% українців вмирають через хвороби, які пов'язані з харчуванням: ішемічної хвороби серця, інсульти і гіпертензії. При цьому не всі випадки серцево-судинних хвороб викликані неправильним харчуванням.

Діабет передчасно забирає життя 1% українців, але страждає від нього більше 9%. При цьому діабет часто супроводжують серцево-судинні хвороби, вісцеральне ожиріння і надмірна вага. На діабет можна вплинути: раціоном, нестачею фізичної активності, курінням та зловживанням алкоголем.

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Куріння

Майже 40% українців і 9% українок курять. Куріння збільшує запальний фон і схильність до тромбоутворення, і на 50% збільшує загальну передчасну смертність і на 60% - смертність від раку. Люди, які курять, частіше мають психічні розлади.

Алкоголь

Українці споживають майже 9 літрів чистого спирту на рік. А 20% українських чоловіків регулярно напиваються або йдуть у запій. Супрун зазначила, що зловживання алкоголем, пов'язані з більшою схильністю до раку печінки, підшлункової залози, деменції.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Контроль ваги

Супрун зазначила, що люди з ожирінням мають на 180% більший ризик раку підшлункової залози. Ожиріння також збільшує ризик зупинки дихання уві сні, хвороб нирок, серцево-судинних хвороб і діабету.

Супрун також заявила про те, що сімейний лікар - це ваш провідник у світі превентивної медицини. Крім того, фізичні навантаження також допомагають запобігти остеопорозу, ожирінню, ревматоїдному артриту і остеоартриту.

Щоб зберегти своє здоров'я необхідно також не забувати про захист під час заняття любов'ю. Статевим шляхом передаються ВІЛ, гепатит С, гонорея, сифіліс, вірус папіломи. Навіть оральний секс може бути причиною інфекції.

Зберегти здоров'я і життя також допоможуть ремені безпеки, використання яких знижує ризик смерті водія і пасажирів попереду на 45-50%, ризик травм - на 20-45%., ззаду ризик смерті на 25%, незначних травм - до 75%.

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