В школу без прививок: родителям сделали важное предупреждение

В Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. Об этом заявила и.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич.

Украинцев призывают сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября. Супрун также подчеркнула, что за последние два года в Украине удалось значительно увеличить уровень вакцинации.

По словам Супрун, Украина полностью обеспечена вакцинами не только для детей, но и для взрослых. Она также отметила, что не допускать невакцинированных детей к занятиям позволяет статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Супрун заявила, что в апреле этого года Верховный суд Украины подтвердил, что вакцинация обязательна, и учебные заведения имеют право не допускать детей без соответствующих прививок к занятиям.

Супрун рассказала о невакцинированных детях в детсадах и школах (видео: YouTube/Міністерство охорони здоров'я України)

Какие прививки должны быть у детей?

У детей до 6 лет должны быть прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, краснухи, паротита, столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

При этом с 6-летнего возраста детям делают потоврные прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Если у детей есть противопоказания к прививкам, то им выдадут специальную медицинскую справку, и такие дети будут допускаться к занятиям.

Напомним, что Супрун рассказала о правильном похудении и заявила, что набор веса не всегда зависит от вас.

Ранее сообщалось о том, что доктор Комаровский сделал важное заявление о социальных сетях.