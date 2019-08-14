До школи без щеплень: батькам зробили важливе попередження

В Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Українців закликають зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня. Супрун також підкреслила, що за останні два роки в Україні вдалося значно збільшити рівень вакцинації.

За словами Супрун, Україна повністю забезпечена вакцинами не тільки для дітей, але і для дорослих. Вона також зазначила, що не допускати невакцинованих дітей до занять дозволяє стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Супрун заявила, що в квітні цього року Верховний суд України підтвердив, що вакцинація обов'язкова, і навчальні заклади мають право не допускати дітей без відповідних щеплень до занять.

Супрун розповіла про невакцинованих дітей у дитсадках і школах (відео: YouTube/Міністерство охорони здоров'я України)

Які щеплення повинні бути у дітей?

У дітей до 6 років повинні бути щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, краснухи, паротиту, правця, дифтерії, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції.

При цьому з 6-річного віку дітям роблять потоврные щеплення проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи і паротиту.

Якщо у дітей є протипоказання до щеплень, то їм видадуть спеціальну медичну довідку, і такі діти будуть допускатися до занять.

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