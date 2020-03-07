Супрун рассказала, как просто и надежно защититься от коронавируса

Коронавирус добрался до Украины, а в мире заразилось уже 100 тысяч человек. Уляна Супрун дала украинцам очень важный совет о защите от смертельно опасного COVID-19. Об этом экс-министр рассказала на своей странице в Facebook.

По мнению, медика, отказ от рукопожатий или замена их более безопасными способами приветствия может повлиять на скорость распространения коронавируса и не только.

"Рукопожатие действительно передает различные возбудители болезней и таким образом влияет на их распространение", - пишет Супрун.

Кроме коронавируса после рукопожатия можно "подцепить" грипп, кишечную инфекцию, гепатит А и "множество другого хлама".

Люди склонны забывать мыть руки, а многие делают это недостаточно тщательно, чтобы истребить с них все патогены. Кроме того, бессознательно мы постоянно касаемся лица - и через слизистую рта, носа и глаз инфекция попадает в наше тело.

"Еще в 2009 году, во время распространения гриппа H1N1, декан медицины канадского университета Калгари, предложил заменить рукопожатие на более безопасное и современное поздравления - кулак об кулак", - напомнила экс-чиновник.

Кроме того, ученые провели исследование, сравнив при каких рукопожатиях передается наибольшее и наименьшее количество бактерий.

Приветствие "пятеркой" передает вдвое меньше бактерий, чем сжимание рук, а "кулак об кулак" - в 10 раз уменьшает вероятность инфицирования.

Можно также поприветствовать друг друга локтями или даже ступнями. А можно просто поднять ладонь вверх и улыбнуться в знак приветствия.

Супрун рассказала, как защититься от коронавируса (фото: facebook.com/ulanasuprun)

На сегодня более 3,4 тысячи человек умерло от осложнений вызванных коронавирусом, около 100 тысяч - заразились. Украина усиливает меры безопасности, чтобы упредить распространение коронавируса в мире.