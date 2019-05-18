Супрун рассказала правду о клубнике: все подробности

Уляна Супрун рассказала украинцам о том, чем клубника полезна, чем она опасна и как сделать ее более безопасной. И. о министра здравоохранения поделилась полезными советами на своей странице в Facebook.

Чем полезна клубника

Клубника содержит витаминами, микроэлементы и антиоксиданты. У восьми ягодах больше витамина С, чем у целого апельсина с кожурой. При этом содержание витамина не уменьшается, если клубнику сохранять в холодильнике.

В клубнике также содержится витамин К и фолиевая кислота. В ней много калия и магния. Это те микроэлементы, которых не хватает у многих людей. Кроме того, ягода богата на биологические соединения, которые способствуют молодости и восстановлению.

По данным исследований, клубника обладает антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторным действием. Она снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Ее компоненты также повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты.

Супрун подчеркнула, что консервированная, обесцвеченная или окрашенная фуксином клубника не имеет таких свойств. Все биологически активные элементы содержит только естественно красная клубника.

Уляна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Как есть клубнику

Ягоды следует тщательно промывать, даже если они выглядят чистыми. Это избавит их возбудителей болезней и уменьшит количество пестицидов. Лучше всего залить клубнику водой с содой (10 г на 1 литр) и оставить на 10 минут.

В данное время нет никаких доказательств того, что органическая клубника лучше выращенной, в которой использовались средства защиты растений, и применялось дозированное внесение комплексных удобрений.

Если вы видите испорченные ягоды - знайте, что фунгициды больше не действуют, и такая партия клубники относительно безопасна. Только не забудьте помыть и выбросить все испорченные клубники.

Если у вас склонность к атопическому дерматиту, или вы даете клубнику ребенку впервые, то лучше приготовьте клубничное пюре и прокипятите его 10 минут или поставьте в микроволновку. Витамин С и биологически активные соединения за это время полностью не разрушатся.

Уляна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники (фото: pixabay.com)

От клубники действительно "осыпает"?

Да, иногда. Но необходимо различать аллергию на клубнику и атопический дерматит.

Аллергия - это мгновенная или отложенная реакция иммунной системы на определенные молекулы, в данном случае - клубники. Поэтому мы имеем зуд, покраснение или отек.

Атопический дерматит - это хроническое воспалительное высыпания на коже, которое появляются в детстве. Вызвать атопический дерматит могут грибки, бактерии, сухой воздух, стресс или пищевые продукты.

Клубнику часто запрещают беременным и молодым матерям, но это зря поскольку, если у женщины нет аллергии на ягоду, то ограничивать рацион нет необходимости.

Уляна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники (фото: pixabay.com)

"Клубничные" болезни

На самом деле клубника опасна не только аллергенами. Ягоды могут быть источником паразитарных инфекций и гепатита А в том случае, если ягода выросла на загрязненных фекалиями полях или ее собирали люди, которые больны гепатитом А.

Поэтому клубнику следует выращивать с использованием сертифицированных средств защиты и удобрений, и всегда тщательно мыть перед употреблением.

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