Супрун розповіла правду про полуницю: усі подробиці

Уляна Супрун розповіла українцям про те, чим полуниця корисна, чим вона небезпечна і як зробити її більш безпечною. В. о міністра охорони здоров'я поділилася корисними порадами на своїй сторінці в Facebook.

Чим корисна полуниця

Полуниця містить вітаміни, мікроелементи і антиоксиданти. У восьми полуниць більше вітаміну С, ніж у цілого з шкіркою апельсина. При цьому вміст вітаміну не зменшується, якщо полуницю зберігати в холодильнику.

В полуниці міститься вітамін К і фолієва кислота. В ній багато калію і магнію. Це ті мікроелементи, яких не вистачає у багатьох людей. Крім того, ягода багата на біологічні сполуки, які сприяють молодості і відновлення.

За даними досліджень, полуниця має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію. Вона знижує ризик серцево-судинних хвороб. Її компоненти також підвищують чутливість клітин до інсуліну, покращують стан пацієнтів з метаболічним синдромом і навіть знижують ризик раку ротової порожнини, стравоходу і простати.

Супрун підкреслила, що консервована, знебарвлена або пофарбована фуксином полуниця не має таких властивостей. Всі біологічно активні елементи містить тільки природно червона полуниця.

Уляна Супрун розповіла про користь і шкоду полуниці (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Як їсти полуницю

Ягоди слід ретельно промивати, навіть якщо вони виглядають чистими. Це позбавить їх збудників хвороб і зменшить кількість пестицидів. Найкраще залити полуницю водою з содою (10 г на 1 літр) і залишити на 10 хвилин.

В даний час немає ніяких доказів того, що органічна полуниця краще вирощеної, в якій використовувалися засоби захисту рослин, і застосовувалося дозоване внесення комплексних добрив.

Якщо ви бачите зіпсовані ягоди - знайте, що фунгіциди більше не діють, і така партія полуниці відносно безпечна. Тільки не забудьте помити і викинути всі зіпсовані полуниці.

Якщо у вас схильність до атопічного дерматиту, або ви даєте полуницю дитині вперше, то краще приготуйте полуничне пюре і прокип'ятіть 10 хвилин або поставте в мікрохвильовку. Вітамін С і біологічно активні сполуки за цей час повністю не зруйнуються.

Уляна Супрун розповіла про користь і шкоду полуниці (фото: pixabay.com)

Від полуниці дійсно "обсипає"?

Так, іноді. Але необхідно розрізняти алергію на полуницю і атопічний дерматит.

Алергія - це миттєва або відкладена реакція імунної системи на певні молекули, в даному випадку - полуниці. Тому ми маємо свербіж, почервоніння або набряк.

Атопічний дерматит - це хронічне запальне висипання на шкірі, що з'являються в дитинстві. Викликати атопічний дерматит можуть грибки, бактерії, сухе повітря, стрес або харчові продукти.

Полуницю часто забороняють вагітним жінкам і молодим матерям, але це дарма оскільки, якщо у жінки немає алергії на ягоду, то обмежувати раціон немає необхідності.

Уляна Супрун розповіла про користь і шкоду полуниці (фото: pixabay.com)

"Полуничні" хвороби

Насправді полуниця небезпечна не тільки алергенами. Ягоди можуть бути джерелом паразитарних інфекцій і гепатиту А в тому випадку, якщо ягода зросла на забруднених фекаліями полях або її збирали люди, які хворі на гепатит А.

Тому полуницю слід вирощувати з використанням сертифікованих засобів захисту та добрив, і завжди ретельно мити перед вживанням.

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