Супрун рассказала, как МОЗ будет бороться с фальшивыми лекарствами

Уляна Супрун (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун заявила, что украинцы сами смогут проверять лекарства на подлинность

С осени 2019 года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, которая позволит проверить подлинность того или иного препарата. При этом в конце года украинцы сами смогут проверять лекарства через специальное мобильное приложение. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Вчера, 24 июля, Кабмин принял для этого соответствующее постановление. Теперь производители лекарств будут печатать на упаковке препаратов специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе. Данные о лекарствах будут находиться в единой системе мониторинга препаратов.

После сканирования на экране появится информация о лекарствах. Можно будет узнать, не является ли препарат фальсифицированный, просроченный или завезенный в Украину с нарушением.

Большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирования упаковок. Некоторые украинские фармацевтические компании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свою продукцию.

По словам Супрун, со временем к кодированию присоединятся все больше украинских производителей.

Напомним, что Супрун рассказала, как сохранить свое здоровье. При этом она отметила, что основные причины преждевременной смерти - сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе.