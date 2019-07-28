Супрун розповіла, чим небезпечні вірусні захворювання

Супрун розповіла про небезпечні вірусні гепатити (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун закликала українців пройти тест на гепатит

Сьогодні, 28 липня, міжнародний день боротьби із гепатитами - вірусними захворюваннями печінки. За словами в. о міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, вірусні гепатити небезпечні, тому що можуть стати причиною серйозних ускладнень. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Гепатит може викликати цироз і рак печінки. В Україні понад 2 млн осіб інфіковані вірусним гепатитом С, гепатит В - понад 600 тисяч. Але більшість хворих навіть не підозрюють про свій діагноз.

Супрун закликає українців пройти тести на гепатити та убезпечити себе і своїх близьких. Крім того, вона зазначила, що такі тести безкоштовні.

Що слід знати про гепатити:

Гепатит B передається при народженні від матері до дитини, статевим шляхом, а також через кров – при нанесенні татуювання, пірсингу, використанні нестерильних голок при вживанні наркотиків.

Гепатит С передається при контакті з кров'ю (тату, пірсинг), використання нестерилізованих зубних щіток, манікюрних ножиць, бритв, при переливанні крові та від матері до дитини, статевим шляхом - рідше.

Вірусний гепатит (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Ні вірус гепатиту В, ні вірус гепатиту С не передаються через столові прилади, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. За даними ВООЗ майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби. Основний шлях інфікування - орально-фекальний. Гепатит А також називають хворобою брудних рук

Для розмноження вірусу гепатиту D потрібен вірус гепатиту B. Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливо без присутності гепатиту В. Хвороба може мати як гострий, так і хронічний перебіг.

Вірусний гепатит (фото: pixabay.com)

Якщо у пацієнта діагностували вірусний гепатит (після додаткового обстеження), необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста або інфекційне відділення лікарні. Пацієнти з вірусним гепатитом можуть отримати лікування за державною програмою.

У той же час гепатиту B можна запобігти, зробивши вакцинацію за календарем щеплень. Немовлятам першу дозу вакцини вводять у перші дні після народження, другу і третю - в 3 і 6 місяців.

Вакцини проти гепатиту С поки не існує. Найкращий спосіб вберегтися від нього - дотримуватися базові правила особистої безпеки та гігієни.

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