Супрун рассказала, какими продуктами можно заменить лук

Уляна Супрун заявила, что лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. Об этом и. о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, многим лук не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом.

Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферола, которого много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае.

В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Вы удивитесь, но сопоставимое содержание витаминов и минералов также содержится в крапиве. Ее можно добавлять к зеленому борщу и рису.

Уляна Супрун рассказала чем можно заменить лук (фото: facebook.com/ulanasuprun)

В луке есть пребиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора. Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками.

Лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом.

Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезны и душистые. Но ни один из них не является лекарством.

Если вы любите добавлять в блюда жареный лук через вкус и золотистый цвет - обратите внимание, что жарка продуктов до золотистой корочки называется реакция Майяра (Maillard reaction). Тогда сахара реагируют с белками и происходит карамелизация.

Уляна Супрун рассказала чем можно заменить лук (фото: pixabay.com)

При этом продукты реакции Майяра вредны для здоровья, и вовлечены в развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек.

Если вам очень нужно сделать паштет или жаркое нежными, то потушите вместо лука яблоки, груши, или уже упомянутые пастернак или сельдерей. Они тоже богаты клетчаткой и минералами.

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