Супрун рассказала об инсульте: это касается каждого

Уляна Супрун заявила, что по данным последних исследований, вероятность, что инсульт произойдет в течение жизни, возникает у каждого третьего из нас. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

В мире каждую минуту инсульт происходит у 32 человек. При этом 11 человек умирает от инсульта. Сейчас на нашей планете живут 80 миллионов людей, переживших инсульт. 50 миллионов имеют стойкие неврологические нарушения, такие как слабость руки или ноги, расстройства речи, зрения или равновесия.

Инсульт остается одной из ведущих причин смерти и функциональной несостоятельности и в Европе. Эксперты отмечают: если не будет глобальных изменений в профилактике и лечении инсульта, его бремя не уменьшится. Проблему усугубляет также факт, что по прогнозам, количество людей пожилого возраста к 2050 году увеличится на 35%.

Уляна Супрун рассказала об инсульте (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Недавно был представлен план действий по борьбе с инсультом в Европе в 2018-2030 годы. Это своеобразная базовая "дорожная карта" с целями и научно обоснованными указаниями по профилактике и помощи в случае инсульта.

Какие цели должны быть достигнуты:

Уменьшить на 10% абсолютное число инсультов.

Лечить более 90% всех пациентов с инсультом в Европе в специализированных инсультных блоках. Лечение в таких блоках существенно снижает риск функциональной несостоятельности независимо от степени тяжести инсульта и возраста пациента.

Разработать национальные планы борьбы с инсультом, охватывающих всю цепь оказания помощи - от первичной профилактики к жизни после инсульта.

Полностью внедрить национальные стратегии мультисекторальных вмешательств в сфере здравоохранения. К ним относятся, к примеру, поощрение здорового образа жизни или влияние на социально-экономические и образовательные факторы, которые повышают риск инсульта.

Минздрав также начал подготовку плана действий по инсульту в Украине. В ближайшее время начнется активная работа над разработкой и воплощением необходимых шагов.

По словам Супрун, около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые мы можем эффективно влиять. Эти факторы нельзя игнорировать - чем дольше ничего не делать для профилактики, тем тяжелее будут последствия.

В мире почти половина всех инсультов связана с артериальной гипертензией, около 1/3 - с недостаточной физической активностью, примерно 1/4 - с плохим питанием, более 1/4 - с чрезмерным уровнем холестерина, до 1/5 - с ожирением, до 1/10 - с курением и до 1/10 - с мерцательной аритмией.

Об инсульте существует множество мифов. Например, что для лечения необходимы капельницы, или, что нарушения, вызванные инсультом, постепенно исчезнут сами по себе. Но это не так.

Важно осознавать, что инсульта можно избежать! В то же время при первых признаках инсульта следует немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Напомним, что Супрун рассказала, какой продукт в рационе украинцев самый опасный.

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