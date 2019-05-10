Супрун розповіла про інсульті: це стосується кожного

Уляна Супрун заявила, що за даними останніх досліджень, ймовірність, що інсульт відбудеться протягом життя, виникає у кожного третього з нас. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

В світі кожну хвилину інсульт відбувається у 32 осіб. При цьому 11 чоловік помирає від інсульту. Зараз на нашій планеті живуть 80 мільйонів людей, які пережили інсульт. 50 мільйонів мають стійкі неврологічні порушення, такі як слабкість руки або ноги, розлади мовлення, зору або рівноваги.

Інсульт залишається однією з провідних причин смерті і функціональної неспроможності і в Європі. Експерти зазначають: якщо не буде глобальних змін у профілактиці та лікуванні інсульту, його тягар не зменшиться. Проблему ускладнює також факт, що за прогнозами, кількість людей похилого віку до 2050 року збільшиться на 35%.

Уляна Супрун розповіла про інсульті (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Нещодавно був представлений план дій по боротьбі з інсультом в Європі в 2018-2030 роки. Це своєрідна базова "дорожня карта" з цілями і науково обґрунтованими вказівками щодо профілактики та допомоги в разі інсульту.

Які цілі мають бути досягнуті:

Зменшити на 10% абсолютне число інсультів.

Лікувати понад 90% всіх пацієнтів з інсультом в Європі у спеціалізованих інсультних блоках. Лікування в таких блоках істотно знижує ризик функціональної неспроможності незалежно від ступеня тяжкості інсульту і віку пацієнта.

Розробити національні плани боротьби з інсультом, які охоплюють весь ланцюг надання допомоги - від первинної профілактики до життя після інсульту.

Повністю впровадити національні стратегії мультисекторальних втручань у сфері охорони здоров'я. До них відносяться, наприклад, заохочення здорового способу життя або вплив на соціально-економічні та освітні чинники, які підвищують ризик інсульту.

МОЗ також почало підготовку плану дій щодо інсульту в Україні. Найближчим часом розпочнеться активна робота над розробкою та втіленням необхідних кроків.

За словами Супрун, близько 90% всіх випадків інсультів зумовлені факторами ризику, на які ми можемо ефективно впливати. Ці фактори не можна ігнорувати - чим довше нічого не робити для профілактики, тим важче будуть наслідки.

У світі майже половина всіх інсультів пов'язана з артеріальною гіпертензією, близько 1/3 - з недостатньою фізичною активністю, приблизно 1/4 - з поганим харчуванням, більш 1/4 - з надмірним рівнем холестерину, до 1/5 - з ожирінням, до 1/10 - з курінням і до 1/10 - з миготливою аритмією.

Про інсульті існує безліч міфів. Наприклад, що для лікування необхідні крапельниці, або, що порушення, викликані інсультом, поступово зникнуть самі по собі. Але це не так.

Важливо усвідомлювати, що інсульту можна уникнути! У той же час при перших ознаках інсульту слід негайно викликати екстрену медичну допомогу.

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